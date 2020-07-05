حشود المحتجين الليبيين ترفض التدخل التركي

خرجت حشود عارمة من المحتجين الليبيين، يوم الأحد، في مدينة بنغازي، للإعراب عن رفضهم للتدخل التركي المتزايد في البلاد من خلال جلب المرتزقة المتشددين من سوريا، ودعم الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج.
ودان المحتجون تصرفات تركيا العدائية تجاه ليبيا، رافعين يافطات "جيشنا كرامتنا" لأجل دعم للجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربا ضد الميليشيات المتشددة في
وأصرت تركيا على حشر نفسها في الملف الليبي، رغم الرفض الشعبي الواسع، وتبرر خطوة الغزو بكونها اتفاقا "شرعيا" مع حكومة فايز السراج في طرابلس.
ورفع محتجون شعار "ليبيا ليست للبيع" في إشارة إلى الأطماع الاقتصادية التركية في البلاد، فيما تتوالى زيارات الوزراءوالمسؤولين الأتراك إلى طرابلس، في محاولة للاستحواذ على مقدرات الشعب الليبي.
ويرى مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، أن هذه الاحتجاجات التي خرجت في بنغازي تعبير مباشر من الجماهير عن استنكار التدخل التركي.
واستبعد الأسمر في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن تتلقف حكومة السراج في طرابلس هذه الإشارات والرسائل، ورجح أن تلجأ إلى أسلوب تجاهل من خرجوا ليعربوا عن رفضهم الشديد للاستعانة بالأجنبي لغزو البلاد.
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