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انكماش الاقتصاد المغربي 13.8 %

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أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأحد، أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 بالمئة في الربع الثاني

نتيجة إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار .

وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6% في الربع الثالث نتيجة، لتخفيف إجراءات العزل، على أن يتم تسجيل نمو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام المقبل.

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