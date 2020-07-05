أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأحد، أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 بالمئة في الربع الثانينتيجة إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار كورونا.
وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6% في الربع الثالث نتيجة، لتخفيف إجراءات العزل، على أن يتم تسجيل نمو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر انكماش الاقتصاد المغربي 13.8 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.