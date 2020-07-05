انكماش الاقتصاد المغربي 13.8 %

أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الأحد، أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 13.8 بالمئة في الربع الثاني

نتيجة إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار كورونا

وأضافت المندوبية أن من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 4.6% في الربع الثالث نتيجة، لتخفيف إجراءات العزل، على أن يتم تسجيل نمو بنسبة 0.1% في الربع الأول من العام المقبل.