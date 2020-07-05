هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب ساحل ألاسكا

ضربت هزة بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ساحل ولاية ألاسكا الأمريكية صباح اليوم، دون وقوع أضرار أو إصابات.
ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقعت الهزة في الساعة الثامنة والدقيقة53 بالتوقيت المحلي على بعد 219 كيلومترا جنوب ساند بوينت، وعلى عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.
وذكر موقع حكومة الولاية الإلكتروني أن ألاسكا تشهد في المتوسط هزة واحدة قوتها ما بين سبع وثماني درجات كل عام منذ سنة 1900، مشيرا إلى أن الولاية تتعرض للهزات أكثر من أي منطقة أخرى في الولايات المتحدة.
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