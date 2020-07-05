ويست يعلن خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020

أعلن مغني الراب الأمريكي كاني ويست في تغريدة له أنه سيترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة.

وغرد ويست في يوم الاستقلال «يجب أن نحقق الآن وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا. إنني أعلن خوضي انتخابات رئاسة الولايات المتحدة» وأرفقها بوسم # فيجين 2020 (رؤية 2020).

ويشار إلى أنه في عام 2018 أعلن ويست، الذي كان أحد الفنانين الناشطين القلائل الذين دعموا ترمب، أنه ينأى بنفسه عن السياسة بعد أسابيع فقط من إعلان حبه للرئيس في اجتماع غير عادي بالمكتب البيضاوي.

قائلا: «أدرك أنني استخدمت لنشر رسائل لا أؤمن بها».

ويعرف الموسيقي البالغ من العمر 43 عامًا بتصريحاته الغريبة ولم يتضح على الفور ما إذا كان يخطط لتنفيذ تصريحه فعلا أم لا.

كاني عمري ويست

ولد في 8 يونيو 1977، وهو مغني الهيب هوب ومسجل وكاتب الأغاني، كما أنه منتج ومخرج أفلام.

وعمل كمنظم ومصمم الأزياء من شيكاجو _ إلينوي.

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اكتسب ويست أهميتة أولا كمنتج لـRoc-A-Fella Records-A-، وحصل على اعتراف لعمله على مغني الراب جاي زي في The Blueprint (2001).

أسلوبه في الإنتاج عادة باستخدام العينات الصوتية عالية النبرة من الأغاني السول تدمج مع الطبول والأدوات الخاصة، وفي وقت لاحق وسع أسلوبه ليشمل التأثيرات 1970s R & B والبوب الباروك والتريب هوب، الساحة الروك، والفولك، البديل، الإلكترونية، سينثبوب، والصناعية، والموسيقى الكلاسيكية.

ترعرع ويست في أسرة من الطبقة المتوسطة في شيكاغو _ إلينوي، وبدأ الراب في الصف الثالث، ودرس في الأكاديمية الدولية للفنون والتصميم والتكنولوجيا.

صدر له أول ألبوم The College Dropoutفي عام 2004 وحصل على إشادة في الصعيدين التجاري والنقدي.

يعتبر ويست واحدا من أكثر الفنانين مبيعا وبين الفنانين الأكثر تتويجاً في الموسيقى.

فاز بـ21 جائزة من جوائز جرامي، مما يجعل منه واحدا من أكثر الفنانين تتويجاً في كل العصور والفنان الأكثر تتويجاً من أي شخص بعمره.