الإمارات تعتمد الهيكل الجديد للحكومة

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهيكل الجديد للحكومة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) قائلا: «نعلن اليوم عن دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات ومسؤوليات وإعادة تشكيل حكومة الإمارات». وأضاف: «هدفنا من التغييرات الهيكلية هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا، حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات دوت الخليج». مشيرا إلى إلغاء

50 % من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، لافتا إلى دمج نحو 50 % من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.