الاحتلال يعتزم بناء 164 وحدة استيطانية

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «نفيه دانيال» جنوب بيت لحم.
وأضاف بريجية، أن هذا التوسع الاستيطاني يأتي من أجل إنشاء حي جديد في مستوطنة «نفية دانيال» باسم حي «نفية نوف» الاستيطاني، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية.
وأشار إلى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة «تسمين» المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى «القدس الكبرى»، واستغلالا للوضع الراهن بفعل جائحة كورونا، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم إخطارات إخلاء وترحيل.
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