حيث عثر على معارض شيشاني يبلغ 43 عاما، السبت، مقتولا قرب العاصمة فيينا بطلقات نارية.
وذكرت الشرطة أنها أوقفت رجلا يبلغ 47 عاما في مدينة لينز على بعد 200 كلم من فيينا. ويعيش المشتبه به في النمسا لكنّه يتحدر من منطقة الشيشان.
وألقت الشرطة القبض على روسي ثان، يبلغ 37 عاما، يعيش أيضا في النمسا، الأحد، للتحقيق معه في مقتل المعارض الشيشاني. وأكّدت الشرطة والنيابة أنّ التحقيقات جارية وأن «دوافع الجريمة لا تزال غير واضحة». وأفاد المتحدث باسم الادعاء العام في النمسا أن القتيل معارض للحكومة في الشيشان ويدعى مارتن بي، مضيفا أنّ المحققين يسعون للحصول على قرار من المحكمة لاحتجاز المشتبه بهما.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل معارض شيشاني في النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.