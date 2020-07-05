مقتل معارض شيشاني في النمسا

أوقفت الشرطة النمساوية روسيين من الشيشان في أعقاب مقتل معارض شيشاني بالرصاص في فيينا.

حيث عثر على معارض شيشاني يبلغ 43 عاما، السبت، مقتولا قرب العاصمة فيينا بطلقات نارية.

وذكرت الشرطة أنها أوقفت رجلا يبلغ 47 عاما في مدينة لينز على بعد 200 كلم من فيينا. ويعيش المشتبه به في النمسا لكنّه يتحدر من منطقة الشيشان.

وألقت الشرطة القبض على روسي ثان، يبلغ 37 عاما، يعيش أيضا في النمسا، الأحد، للتحقيق معه في مقتل المعارض الشيشاني. وأكّدت الشرطة والنيابة أنّ التحقيقات جارية وأن «دوافع الجريمة لا تزال غير واضحة». وأفاد المتحدث باسم الادعاء العام في النمسا أن القتيل معارض للحكومة في الشيشان ويدعى مارتن بي، مضيفا أنّ المحققين يسعون للحصول على قرار من المحكمة لاحتجاز المشتبه بهما.