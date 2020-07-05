اليمن.. مقتل 5 عناصر من ميلشيا الحوثي شمالي الضالع

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة

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أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل 5 من مليشيا الحوثي الانقلابية أثناء محاولة تسلل فاشلة بمحافظة الضالع، فيما واصل الانقلابيون خروقاتهم لقرار وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد.

وقال الجيش اليمني، في بيان له، إن قواته استهدفت مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان التابعة لمديرية مريس، شمالي الضالع.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من قتل 5 من العناصر الانقلابية وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار، كما تم تدمير آلية عسكرية للمليشيا، شمال مريس، وفقا للبيان.

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وفي محافظة الحديدة، واصلت مليشيا الحوثية خروقاتها لاتفاق ستوكهولم، وشنت هجمات على مواقع القوات المشتركة في منطقة “الجبلية” جنوب مديرية “التحيتا”.

وذكرت القوات المشتركة، أنها تمكنت من كسر الهجوم الحوثي، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما أجبرت ما تبقى منهم على الفرار.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم لوقف إطلاق النار بالحديدة، تواصل المليشيا الحوثية خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولة اختراق خطوط التماس للقوات المشتركة، فضلا عن شن هجمات إرهابية على المناطق المأهولة بالسكان.