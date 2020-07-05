مروحية عسكرية إسرائيلية تقصف موقعا شرق مدينة غزة

وأفادت مصادر إعلام عبرية، مساء اليوم، بأن صفارات الانذار دوت في مستوطنات غلاف غزة، جراء اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذار في غلاف غزة، فقد تم تحديد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات.

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