كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة اليونانية تمنع دخول الوافدين من صربيا حتى 15 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الأحد، منع دخول القادمين من صربيا، وذلك اعتبارًا من غدًا 6 يوليو، وحتي 15 يوليو، وذلك في إطار من الإجراءات الاحترازية التي تتخدها البلد لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكانت قد أعلنت صربيا حالة الطوارئ في بلغراد، يوم الجمعة الماضية، وأعادت فرض بعض القيود لإبطاء انتشار المرض بعد ارتفاع عدد الإصابات بالعاصمة.

وقالت السلطات اليونانية، إنها لن تسمح بدخول القادمين من صربيا اعتبارا من غد الاثنين الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، باستثناء الحالات الضرورية.

ورفعت اليونان التي تعتمد على السياحة بشدة، كل قيود السفر في أول يوليو، لكنها قالت إنها ستراجع القواعد بشكل دوري.

ونجحت اليونان حتى الآن في احتواء انتشار الفيروس وسجلت نحو 3500 حالة إصابة وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية أخرى ويرجع ذلك في الأساس إلى إعلان الحكومة فرض إجراءات العزل مبكرا في كافة أرجاء البلاد.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453 مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.