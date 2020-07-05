كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحفي تركي معارض: تركيا أصبحت اكبر سجن للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد جليل، صحفي تركي معارض، إنه تم اعتقال كل من يعارض أردوغان وينتقده من الصحفيين سواء كانوا من اليمينيين أو اليساريين، مؤكدًا أن تركيا الآن أصبحت اكبر سجن للصحفيين وهناك اكثر من 130 صحفي في سجون تركيا، ومئات في المنفي خارج تركيا.



وأضاف "جليل"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن أردوغان إذا ضاقت عليه الطرق يلجأ إلى الدين ويحاول التستر على فساده وانتهاكاته بالدين، متابعا أن هناك نواب في حزب العدالة والتنمية يعتبروا أن لمس أردوغان عبادة.



وأشار إلى أن أردوغان وأسرته غارقون في الفساد وآكلون للحرام، وكاذب يكذب نفسه بنفسه، ويظلم الناس كل يوم، مشددًا على ان حركة جولن رفضت فساد أردوغان، ولهذا تم استهدافها، منوهًا بأن يمارس إبادة تدريجية ضد المعارضين منذ عام 2016.



وتسائل "جليل"، إذا كان أردوغان خليفة الله في الأرض، فلماذا أكثر من نصف شعبه ضده؟، مؤكدًا أن الإلحاد انتشر في تركيا بسبب أردوغان، واستغلاله للدين في السياسة، وهذا سيؤدي لانقراض الإسلام السياسي على مدى بعيد.