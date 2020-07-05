كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "المحجوب": لا يمكن لأردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أنه تم ضرب 9 مواقع في قاعدة الوطية مما أدى إلى تدمير نحو 80 في المئة من الأهداف.

وأشار إلى أن من بين القتلى في استهداف قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي.