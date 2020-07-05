كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا: ندرس إجبار مرضى كورونا على العلاج داخل المستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، أنها تدرس إمكانية إصدار أوامر للأشخاص المصابين بكورونا، بالبقاء في المستشفيات، إذا كانت هناك خطورة من جانبهم بإمكانية نقل العدوى من خلال السلوك الخاطئ.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" في عددها الصادر اليوم الأحد، عن وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، القول: "أدرس مع محامي إمكانية العلاج الطبي الإلزامي في الحالات التي يحتاج فيها الشخص للعلاج لكنه يرفض ذلك".

يأتي هذا التقرير بعد أن تردد أن مريضاً بكورونا في منطقة فينيتو، رفض الذهاب للمستشفى رغم إصابته بحمى وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

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يشار إلى أن الزيادة الطفيفة في عدد حالات الإصابة الجديدة في عدة مناطق بإيطاليا تتسبب في مخاوف، لاسيما أن إيطاليا تضررت بشكل خاص من الجائحة مع تسجيلها نحو 35 ألف وفاة.

وسجلت السلطات 235 إصابة جديدة في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويحذر الخبراء والسياسيون بانتظام من أن الفيروس مستمر في الانتشار وأنه يتعين على الأشخاص عدم الافراط في الثقة.