كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة تركية: قطر خطوة حكيمة للإدمان من أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "حربيت" التركية، اليوم الأحد، أن "دويلة قطر خطوة حكيمة للإدمان من الرئيس رجب طيب أردوغان".

وقالت الصحيفة التركية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موق التدوينات القصيرة "تويتر": "إن قطر خطوة حكيمة للإدمان من الرئيس رجب طيب أردوغان، فتركيا تتبع الإمبراطورية العثمانية، كما وضعنا تميم بن حمد حاكماً لقطر بدلاً من شقيقه الأكبر جاسم؛ لأنه عروبي وكان سيشكل خطراً على نفوذنا".

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وكان أردوغان، قد زار يوم الخميس الماضي دويلة قطر، ورافقه وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيراق، والدفاع خلوصي أكار، بعد اتخاذ الأتراك قطر وسيلة لتحقيق أجندتهم وأطماعهم ضد البلاد العربية.

وتطلب تركيا من قطر تمويل المشروع الذي لم تتمكن أنقرة من تنفيذه سابقاً، بدعم حكم الجماعات الإسلامية المحظورة حالياً، ولا تزال تتابع هذا المشروع من خلال التدخل العسكري المباشر في ليبيا، واستخدام القوة الناعمة في تونس، واليمن، والصومال، والقرن الإفريقي بأكمله.

كما أن أردوغان يضغط على قطر لتمويل حملاته العسكرية في سوريا وليبيا، بعرض قوته العسكرية المزعومة، محاكياً في ذلك فترة القرصنة العثمانية في البحر الأبيض المتوسط تحت قيادة عروج بربروس، وخير الدين بربروس.