كتب هاني نصر العربي في الأحد 5 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المكسيك: تحطم طائرة مدنية كبيرة على طريق للسيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر طائرة مدنية كبيرة سقطت على طريق للسيارات في ولاية كينتانا رو المكسيكية، نقلا عن "روسيا اليوم".
ويذكر أن أعلنت قيادة البحرية المكسيكية، عن تحطم طائرة هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" في بجنوب البلاد، ومقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين بالحادث.
وقالت القيادة في بيان: "نعلن، للأسف الشديد، أن طائرة هليكوبتر بلاك هوك، تابعة للبحرية تحطمت في قرية تيبيكويتلابا، بلدية تيويبانغو، بولاية فيراكروز".
وأفاد وزير البحرية المكسيكية عبر حسابه على تويتر، بمقتل أحد عناصر شرطة ولاية فيراكروز، وإصابة تسعة آخرين.