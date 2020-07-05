مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين المفتشين تثير غضب نقابات التعليم واتهامات للوزارة بعدم الإشراك في اتخاذ القرار

وجهت نقابات، رسالة خاصة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بسبب مسطرة تعيين خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم برسم 2020.

وقالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أنه لم يتم اشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالقطاع في إعداد هذه المسطرة، خصوصا وأنها تتضمن تراجعات عن مكتسبات سابقة قالت إنها ستضرب في العمق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة كالتراجع عن إعطاء الخريجات والخريجين حق اختيار المديريات الإقليمية مباشرة أسوة بالأفواج السابقة.

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم طلبت من وزير التربية الوطنية عقد اجتماع مستعجل بين النقابات التعليمية والوزارة، من أجل الحسم النهائي في هذا الملف، والتدخل من أجل تأجيل تعبئة الطلبات إلى ما بعد صدور النتائج النهائية لامتحانات التخرج من المركز، والإعلان عن المناصب الشاغرة بالمديريات الإقليمية بعد إجراء الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش.

وتطالب النقابات بإعطاء الخريجات والخريجين حق اختيار المديريات الإقليمية عوض الاقتصار على اختيار الأكاديميات الجهوية، وبالتالي تعيينهم بالمناصب الشاغرة بالمديريات الإقليمية مباشرة.