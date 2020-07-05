احتراما لروح الجداوي.. لمجرد يتراجع عن إصدار جديده اليوم الأحد 

أجل الفنان المغربي، سعد لمجرد، إصدار جديده الفني، الذي كان مرتقبا، عشية اليوم الأحد، وذلك بسبب وفاة الفنانة المصرية، رجاء الحداوي، صباح اليوم.
وقرر لمجرد تأجيل طرح أول عمل مصري في مسيرته، الذي يحمل عنوان “عدى الكلام”، احتراما لروح الفنانة، التي ودعت الحياة صباح اليوم، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وانطلق لمجرد في الترويج لجديده، منذ أسبوع، غير أنه قرر احترام وفاة الجداوي، والحزن، الذي خلفته في الساحة الفنية في مصر، خصوصا أن عمله المرتقب يغازل به الجمهور المصري عبر الغناء بلهجته.
وقال لمجرد على “أنستغرام” إنه سيخبر جمهوره بالموعد الجديد لطرح العمل، في القريب العاجل.
وتوفيت الجداوي، صباح اليوم، عن عمر ناهز 82 سنة، بعد 43 يوما، قضتها في المستشفى منذ اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، الذي لم تنجح معه محاولات الأطباء في علاجها منه.
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