رشيد الوالي في فيلم كوميدي مع سامية أقريو

كشف الفنان رشيد الوالي أنه يتعاون مع الفنانة سامية أقريو في عمل جديد، تشرف على إخراجه، وذلك بعد تقديمها أعمالا ناجحة رفقة بعضهما سابقا.

وأعلن الوالي في منشور على أنستغرام، أمس السبت، أن عملا كوميديا جديدا، يجمعه بأقريو، حيث دون: “عمل جديد يجمعني مع صديقتي سامية أقريو من إخراجها. وهو كوميدي أيضا. وسوف أخبركم بالجديد فيه مرة مرة، نتمنى من الله أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد الحجر”.

وآضاف الوالي في حديثه مع جمهوره: “وحنا متخافوش غادي ناخذو احتياطاتنا إن شاء الله… من بعد نخلي لكم العناوين والشخصية والكاستينك. شكرا لوفائكم “.

وتجمع الوالي وأقريو صداقة فنية، حيث تعاملا سابقا في فيلم” محاين د الحسين”، إلى جانب فيلم” العاطي الله”، والسلسلة الكوميدية الشهيرة “الحسين والصافية”.