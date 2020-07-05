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البحرين تسجل حالتي وفاة و447 إصابة جديدة بـكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 5 يوليه 2020

أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل حالتي وفاة و 447 إصابة جديدة بفيروس المستجد " كوفيد 19".

 

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و اوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان الإصابات الجديدة من بينها 250 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 193 حالة لمخالطين لمصابين واربع حالات قادمة من الخارج.

 

و ذكرت الوزارة ان العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 97 حالة فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المتعافية 23959 حتى الان بعد تسجيل 641 حالة وان عدد الحالات القائمة بلغ 4801 حالة.

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