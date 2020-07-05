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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية :تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1980 حالة والان مع التفاصيل
الأحد 5 يوليه 2020
اعلنت السعودية ، اليوم الاحد، تسجيل 3580 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 209509 حالات، بينها 62357 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(2283) حالة حرجة.
واوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمشاركة وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ،ان عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى (145236) حالة بإضافة (1980) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (1916) حالة، بإضافة (58) حالة وفاة جديدة، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (1874327) فحصا مخبريا دقيقا.
وأشار الى أن المملكة سجلت خلال الأسبوعين الماضيين بالنسبة للحالات الحرجة أعدادا تتأرجح ما بين 2000 إلى 2500 حالة حرجة منومة في العناية المركزة..لافتاً الى ان ثلثا هذه الحالات لحالات مصابة بأمراض مزمنة أخرى غير كوفيد 19 ، ونصف هذه الحالات لمن هم في سن الستين عاما فأكثر.
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