شكرا لقرائتكم خبر عن الهند: 25 ألف إصابة بكورونا في يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و613 حالات وفاة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 19268 حالة وفاة، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين 673 ألف إصابة.

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