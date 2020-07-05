الكويت تدعو برلمانات العالم إلى التصدي لـ«خطة الضم»

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وقال مجلس الأمة في بيان اليوم: "تابعنا ببالغ القلق والأسى قرارات ومشروعات خطة (الضم) الصهيونية الأحادية لأجزاء واسعة وحيوية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وما تؤدي إليه هذه الخطة من إنهاء خطط السلام والتسوية وتمزيق للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال الجائر وجدار الفصل العنصري ".
وطالب الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم الحرة باتخاذ إجراءات عقابية للاحتلال وتنفيذ خطوات تضامنية فاعلة تدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله وتخفف المعاناة الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية الواقعة عليهم بسبب الاحتلال وجرائمه المستمرة.
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