شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو برلمانات العالم إلى التصدي لـ«خطة الضم» والان نبدء بالتفاصيل

دعا مجلس الأمة الكويتي برلمانات دول العالم الحرة إلى تبني مواقف حازمة ضد ما يسمى خطة الضم "الصهيونية" الأحادية المخالفة للقرارات والاتفاقيات الدولية التي تمثل مسماراً جديداً في نعش عملية السلام وحق الفلسطينيين العادل بتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال مجلس الأمة في بيان اليوم: "تابعنا ببالغ القلق والأسى قرارات ومشروعات خطة (الضم) الصهيونية الأحادية لأجزاء واسعة وحيوية من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وما تؤدي إليه هذه الخطة من إنهاء خطط السلام والتسوية وتمزيق للاقتصاد والمجتمع الفلسطيني الذي يعاني ويلات الاحتلال الجائر وجدار الفصل العنصري ".

وطالب الحكومات العربية والإسلامية وحكومات العالم الحرة باتخاذ إجراءات عقابية للاحتلال وتنفيذ خطوات تضامنية فاعلة تدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله وتخفف المعاناة الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية الواقعة عليهم بسبب الاحتلال وجرائمه المستمرة.