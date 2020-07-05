شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. 373 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 14215. وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 9725 حالة بعد تعافي 235 شخصاً، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 235 بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

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