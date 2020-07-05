شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا .. غرق 6 أشخاص وإنقاذ 14جراء حادث قارب والان نبدء بالتفاصيل

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وعُدّ آخر مفقودًا، وإنقاذ 14 آخرين، بعد حادث قارب وقع بمحافظة لاغوس، كان بداخله 21 شخصًا منهم القبطان، وفقًا للسلطات المحلية .

وأوضحت هيئة الممرات المائية لمحافظة لاغوس أن الحادث وقع بالقرب من إيكورودو خارج لاغوس، وأن القارب اصطدم ليلاً بجسم غير مرئي في الممر المائي، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وتصدر حكومة لاغوس تحذيرات متكررة لمالكي القوارب والركاب من خطورة السفر ليلا في الممرات المائية الداخلية في المحافظة.