شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا .. غرق 6 أشخاص وإنقاذ 14جراء حادث قارب والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت هيئة الممرات المائية لمحافظة لاغوس أن الحادث وقع بالقرب من إيكورودو خارج لاغوس، وأن القارب اصطدم ليلاً بجسم غير مرئي في الممر المائي، مما أدى إلى وقوع الحادث.
وتصدر حكومة لاغوس تحذيرات متكررة لمالكي القوارب والركاب من خطورة السفر ليلا في الممرات المائية الداخلية في المحافظة.
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