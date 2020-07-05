انت الان تتابع ارتفاع عدد قتلى احتجاجات شهدتها إثيوبيا بعد مقتل مغن مشهور إلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤول أمني إقليمي بارز في إثيوبيا لرويترز يوم الأحد إن عدد الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب اغتيال مغن مشهور قفز إلى 156 من حصيلة مبدئية بلغت 80 قتيلا.
وخرجت الاحتجاجات إثر اغتيال المغني هاشالو هونديسا مساء الاثنين الماضي وامتدت تلك الاحتجاجات من أديس أبابا إلى منطقة أوروميا المحيطة بها.
وقال جبريل محمد مدير مكتب الأمن والسلام في أوروميا إن تلك الحصيلة هي للقتلى في منطقة أوروميا فقط والتي شهدت أكبر عدد من القتلى والمصابين في تلك الاحتجاجات.
وأضاف أن حصيلة القتلى قد ترتفع نظرا لعدد المصابين الذين لا يزالون يتلقون علاجا في المستشفيات. وأشار إلى أن 145 من القتلى مدنيون بينما لقي 11 من أفراد قوات الأمن حتفهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى احتجاجات شهدتها إثيوبيا بعد مقتل مغن مشهور إلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.