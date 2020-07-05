انت الان تتابع ارتفاع عدد قتلى احتجاجات شهدتها إثيوبيا بعد مقتل مغن مشهور إلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جنود من الجيش الاثيوبي على ظهر عربة في اديس ابابا في اعقاب احتجاجات يوم 2 يوليو 2020

قال مسؤول أمني إقليمي بارز في إثيوبيا لرويترز يوم الأحد إن عدد الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب اغتيال مغن مشهور قفز إلى 156 من حصيلة مبدئية بلغت 80 قتيلا.

وخرجت الاحتجاجات إثر اغتيال المغني هاشالو هونديسا مساء الاثنين الماضي وامتدت تلك الاحتجاجات من أديس أبابا إلى منطقة أوروميا المحيطة بها.

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وقال جبريل محمد مدير مكتب الأمن والسلام في أوروميا إن تلك الحصيلة هي للقتلى في منطقة أوروميا فقط والتي شهدت أكبر عدد من القتلى والمصابين في تلك الاحتجاجات.

وأضاف أن حصيلة القتلى قد ترتفع نظرا لعدد المصابين الذين لا يزالون يتلقون علاجا في المستشفيات. وأشار إلى أن 145 من القتلى مدنيون بينما لقي 11 من أفراد قوات الأمن حتفهم.