كورونا يتسبب بعزل 70 الف شخص في إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال التلفزیون الإسباني الرسمي الیوم الأحد ان حكومة إقلیم (غالیثیا) شمال غربي البلاد قررت فرض الحجر الصحي والعزل على منطقة یبلغ عدد سكانھا نحو 70 ألف شخصا بسبب تفشي فیروس (كورونا المستجد - كوفید 19.

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وأضاف نقلا عن السلطات المحلیة في (غالیثیا) انه سیتم إغلاق جمیع مداخل ومخارج منطقة (لا مارینیا) في محافظة (لوغو) خمسة أیام اعتبارا من منتصف اللیل بعد تشخیص أكثر من 100 حالة جدیدة في المنطقة.

وأوضح ان سلسلة من التدابیر الوقائیة ستفرض في جمیع المحال التجاریة الفنادق في البلدیات ال14 في المنطقة ومنع تجمع أكثر من 10 أفراد سواء في الأماكن العامة أو الخاصة في حین أوصت السلطات المحلیة السكان بعدم مغادرة منازلھم إلا للضرورة القصوى.