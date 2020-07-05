تحذير حمد بن جاسم من سحب قاعدة العديد .. هل هو خوف أم تهديد ؟!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020

الخليج 365 - أيمن منصور

ظهر رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم بن جبر، قبل أيام، بتغريدات غريبة، حملت في طياتها تحذيرات من سحب الولايات المتحدة الأمريكية لقاعدتها "العديد" من قطر .



وقال حمد أن "السياسة الجديدة التي يبدو أن الولايات المتحدة تتجه بموجبها إلى الانسحاب من بعض مناطق العالم، أو تقليص وجودها العسكري فيها، ربما تكلف القوة الأعظم في العالم كثيراً" .. ملوحاً إلى أن الولايات المتحدة ستكون هي الخاسر الأكبر في حال إنسحابها من القواعد المتمركزة فيها ومن بينها قاعدة العديد" .

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وبالرغم من أن حمد بن جاسم زعم أن الخسارة ستكون في مزايا مبيعات الأسلحة المتفوقة، إلا أن مراقبون يرون أن تغريدات حمد بن جاسم حملت في مضمونها أن هناك قوة بديلة ستتمركز في نفس القاعدة في حال إنسحاب الولايات المتحدة في إشارة إلى تركيا التي يزور رئيسها رجب طيب أردوغان البلاد .

وشبه حمد إنسحاب واشنطن بما جرى لبريطانيا التي كانت تنتشر قواعدها في مختلف بلدان العالم في منتصف القرن الماضي، قبل أن تبدا بالإنسحاب حتى اختفت تلك القواعد، واختفت الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس .

لكن المحلل العسكري، العميد، عبدالله الجعفري، قال لـ(الخليج 365) ان تغريدات حمد بن جاسم تحمل الخوف أكثر من التهديد .. مشيراً إلى أن قطر تخشى من تبعات إنسحاب القاعدة الأمريكية من العديد في ظل المقاطعة العربية لها .

وأضاف أن قطر في حال إنسحاب القاعدة الأمريكية ستكون أمام خيارين الأول إما التخلي عن تعنتها والقبول بمطالب الرباعي العربي (السعودية - الإمارات - مصر - البحرين) أن اللجوء كعادتها لحليفتها تركيا وتحمل إبتزازاتها المستمرة مقابل الحلول عسكرياً في العديد بدلاً عن الولايات المتحدة .. لافتاً إلى ما تتعرض له قطر حالياً من إبتزاز مستمر من قبل تركيا بسبب وجود كتيبة عسكرية تتولى حماية امير البلاد تميم بن حمد