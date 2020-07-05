شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله النفيسي يعترف بإرتباطه بالإخوان ويشيد بالإرهاب .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعترف الأكاديمي الكويتي الدكتور، عبدالله النفيسي، بإرتباطه بتنظيم الإخوان ودعمه للتنظيمات الإرهابية المتطرفة .

Advertisements جاء ذلك في سلسلة تصريحات له قال فيها أنه وصل إلى البرلمان الكويتي بمساعدة الإخوان المسلمين .. مشيداً في الوقت نفسه بالعمليات الإرهابية التي تنفذها التنظيمات المتطرفة ضد الولايات المتحدة الأمريكية . وأعرب عن إعتزازه بالإرهابيين .. مؤكداً أنهم أتقى واشرف وأطهر ناس في العالم

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