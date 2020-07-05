الحزب الحاكم في كرواتيا يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

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تصدر الاتحاد الديموقراطي الكرواتي الحاكم نتائج الانتخابات التشريعية في كرواتيا الأحد، وفق استطلاع رأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، ويبدو في موقع جيد لتشكيل حكومة ائتلاف.

فوفق استطلاع لمعهد "إيبسوس"، حصل الحزب المحافظ على 61 من اجمالي 151 مقعدا في البرلمان، متقدما على تحالف وسط اليسار الذي حاز 44 مقعدا، في حين نال حزب يتبنى توجها شعبويا وقوميا 16 مقعدا.

وخيّم وباء كوفيد-19 وتداعياته الاقتصادية بشدة على الحملات الانتخابية ومزاج الناخبين إذ يتّجه اقتصاد البلد المعتمد على السياحة نحو انكماش هو الأكبر منذ عقود.

وسعى حزب "الاتحاد الديموقراطي المحافظ الحاكم، الذي قاد البلد المطل على البحر الأدرياتيكي خلال معظم فترة استقلاله منذ نحو 30 عاما، استثمار نجاحه نسبيا في احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد حيث تم رسميا تسجيل نحو 110 وفيات و3000 إصابة.