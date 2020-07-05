شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة": أحدث ماكينة فى المؤسسات الصحفية القومية منذ عام 1999 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك أكثر من ملف على رأس أوليات الهيئة من بينها الديون المتراكمة على المؤسسات القومية، موجها الشكر للتشكيل السابق للهيئة على ما بذلوه من جهود بشأن الديون المتراكمة على المؤسسات القومية.

وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، علي قناة الحياة مع الإعلامية لبني عسل، أنه من الممكن أن يتم استغلال الأصول الثابته للمؤسسات، مشيرا إلى أنه عقب 25 يناير أضيفت عماله كثيرة جدا للمؤسسات القومية وأن القطاع الصحفى 3300 والقطاع الإدارى 9 آلاف، متابعا :" أي حد كان بيمشى في الشارع كان يتم تعيينه".

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وأشار إلى أنه يجب الحفاظ على الصحافة الورقية لأنها موثقة وأن المعلومة التي تخرج منها تم مراجعتها أكثر من مرة، موضحا أنه إذا ثبت على أحد العاملين بالمؤسسات القومية أنه إخواني سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية ضده .

ولفت عبد الصادق الشوربجى إلى أن أحدث ماكينه في المؤسسات الصحفية بمؤسسة الأهرام كانت منذ عام 1999، مشيرا إلى أن قطع الغيار الخاص بها أصبحت غير متوفرة، مضيفا أن دوره هو الحفاظ على كل دخول الصحفيين و العمال و الإداريين و أنه يتمنى أن يعمل الجميع و يحققوا ربح.

وذكر عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه يجب أن نساير التكنولوجيا بالرقمنة وأنه بدأ العمل بالرقمنة بإنشاء بوابة إلكترونية كبيرة في مؤسسة الأهرام، مشيرا إلى أن الهيئة ستعقد أول اجتماع للهيئة لاختيار الوكيل والأمين العام وأن الهيئة ستعمل من اجل إنجاز اختيار رؤساء مجالس الإدارات والتحرير بالمؤسسات القومية.