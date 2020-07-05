شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة: أنا مهندس كهرباء ودخلت الصحافة بالصدفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه مهندس كهرباء بعيدا عن الصحافة، مضيفا أنه دخل المجال الصحفى عن طريق روزاليوسف بالصدفة أثناء البحث عن مهندس لإصلاح ماكينات الطباعة.
وأضاف عبد الصادق الشوربجى خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة مع الإعلامية لبنى عسل، أن الهيئة الوطنية للصحافة تضم قامات صحفية وقانونية، وأنه يؤمن بالعمل الجماعى، مشيرا إلى أن دور الهيئة واختصاصاتها واضحة فى القانون وأنها تتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتطويرها.
وأشار الشوربجى إلى أن هناك 22 اختصاصا للهيئة الوطنية للصحافة، موضحا أن الهيئة ستعمل على عودة المؤسسات الصحفية القومية لرونقها وقوتها.
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