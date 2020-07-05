أبو العينين: الغش في الامتحانات قضية أخلاقية وتربوية ولن يحلها القانون وتشديد العقوبات بمفردهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدعو للأخذ بالتقييم المستمر للطالب طوال العام والامتحانات الاونلاين وإعداد بنك أسئلة تقوم على الفهم وليس الحفظ

ضرورة تأهيل المعلم وتغيير المناهج لتلائم التعليم الحديث القائم على استخدام التكنولوجيا وأسلوب التقييم على مدار العام

أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ان الغش في الامتحانات قضية خطيرة وإخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساوة بين الطلاب ولابد أن يتكاتف المجتمع بأسره لمحاربة تلك المشكلة، مشيرا أن القضية لها أكثر من شق خاص بالامتحان وخاص بدور المدرسة وخاص بالمراقبين واستخدام الوسائل التكنولوجية داخل اللجان الامتحانية لمكافحة الغش.

وأضاف أن الغش قضية أخلاقية وتربوية في المقام الاول ولكى نكافح تلك الآفة من المنبع لابد من تغيير نمط الامتحانات ونمط الاسئلة والمناهج وطريقة التدريس وأسلوب المدرسة.

وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، أن الأسرة والمدرسة ونظام الامتحانات والتقويم ووسائل الإعلام عليها دور كبير في منع الغش وتنظيم العملية التعليمية.

وطالب أبو العينين بالأخذ بنظام التقويم المستمر طوال العام الدراسى وأن يكون تقييم الطلاب من خلال مناظرات علمية وعمل ابحاث وامتحانات شفويه وعرض لموضوعات، وأضاف أن التعليم الحديث يقوم على تقييم بنسبة 70 % خلال العام الدراسى و30 % فقط فى امتحان نهائى وأن للطالب أكثر من فرصة للحصول على درجات أفضل.

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داعيا الى أن تقيس أسئلة الامتحانات الحديثة الفهم وليس الحفظ ، وطالب بالبعد عن الامتحانات الورقية ، والاتجاه إلى تطبيق فكرة الامتحانات الإلكترونية، على أن يكون امتحان كل طالب مختلف تماما عن امتحان باقي زملاءه في اللجنة، يعني لو فيه 20 طالب في اللجنة يكون معهم 20 امتحان وإعداد بنك أسئلة لدى وزارة التربية والتعليم به 1000 سؤال ، بحيث يدخل الطالب الكود أو كلمة السر الخاصة به ويقوم الكمبيوتر بشكل عشوائي باختيار أسئلة امتحانه ويكون كل امتحان كل طالب مختلف عن زميله الذي يجلس أمامه او خلفه او بجواره فبالتالي تنهار عمليه الغش امام التقنية الحديثة.

مؤكدا على أهمية تأهيل المعلم على هذه الانماط الجديدة للتقييم وتغيير المناهج لتلائم اسلوب التعليم الحديث القائم على محوري، استخدام التكنولوجيا، وأسلوب التقييم على مدار العام .

وأشار أبو العينين الى أن أزمة الغش في الامتحانات هي في الاساس أزمة أخلاقية وأزمة قيم، ولابد من تغيير ثقافة المجتمع والبدء بالتربية والتأسيس الجيد للطفل منذ الصغر، واستعادة الدور التربوى والأخلاقى للمدارس ولوسائل الاعلام فى نشر قيمة الصدق والأمانة والاعتماد على النفس.

وأكد أبو العينين أن تغيير منظومة التعليم لن يؤدى فقط لحل جذرى لمشكلة الغش فى الامتحانات، ولكن سيسهم فى تخفيف عبء كبير نفسى ومادى هائل يتحمله أبنائنا وأسرهم.

وأشاد أبو العينين بمنظومة التطوير التى يقوم بها وزير التعليم وما ستؤدي إليه من التحول من التعليم القائم على الحفظ والتلقين الى التعليم القائم على الفهم والابتكار وهو ما سيؤدي إلى التقدم العلمي المنشود.

وعقب رئيس البرلمان د. علي عبد العال مشيدا بكلمة أبو العينين، مؤكدا أن الموضوع لا يمكن حله بقانون أو عقوبات سالبة للحرية فقط.