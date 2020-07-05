رصدت في فنادق ومستشفى.. تفاصيل إصابة 57 شخصا بكورونا بطنجة

سجلت مدينة طنجة، إلى حدود منتصف اليوم الأحد، إصابة 57 شخصا بفيروس كورونا المستجد بمجموعة من بؤر النشيطة التي سجلت في وقت سابق في الأسبوع الماضي.

وكشف مصدر مطلع لـ”اليوم24″، أن مستشفى محمد الخامس سجل 7 إصابات في صفوف أطباء وممرضين نتيجة مخالطتهم لإصابات آخرين سجلت في وقت سابق، فيما سجلت 3 منشئات فندقية مصنفة 4 إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى مصنع بالمنطقة الحرة والذي انفرد باصابة واحدة.

وأضاف ذات المصدر ذاته، أن 46 إصابات المتبقية توزعت بأحياء التي تشهد كثافة سكانية كبيرة نتيجة مخالطتهم للمصابين، وذلك بكل من حي طنجة المدينة، العوامة، حي بنكيران، مغوغة، بني مكادة.

وسجل المعدل العمري للمصابين في 30 سنة، أعلاهم عمرا يبلغ 67 سنة، وأصغرهم 17 سنة.