حصيلة كورونا في المغرب.. 393 إصابة جديدة و396 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 14215 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 396 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 9725 بنسبة 68.4 في المائة.

وأضافت المتحدثة أنهتسجيل 3 وفيات جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 235 حالة في الإجمالي بنسبة 1.7 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.