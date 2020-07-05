تشافي يجدد عقده مع السد القطري مع بند يسمح له بالالتحاق ببرشلونة

جدد تشافي هيرنانديز عقده كمدرب لفريق السد القطري حتى سنة 2021، وفق ما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية المتخصصة والواسعة الانتشار.

وشدد المصدر ذاته على كون العقد الجديد للنجم السابق لبرشلونة يتضمن بندا يسمح له بالالتحاق بفريق برشلونة في حال رغب في ذلك.

وعبر تشافي عن سعادته بتجديد عقده مع فريق السد القطري، علما أنه استهل عقده مع الفريق موسم 2019/2020 توجه بلقبي كأس قطر وكأس السوبر.