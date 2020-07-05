الفنانون في مراسيم دفن رجاء الجداوي.. فيروس كورونا قلل من حضورهم

شُييع جثمان الفنانة المصرية رجاء الجداوي إلى مثواها الأخير، ظهر اليوم الأحد، بحضور بعض الفنانين فقط، نتيجة ما يفرضه فيروس كورونا من تجنب لمثل هذه التجمعات.

موقع “اليوم السابع” المصري أفاد أن الفنانين، الذين حضروا في جنازة الجداوي، هم فيفي عبدو، وميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، وإلهام شاهين، وشيماء سيف، وأشرف زكي، ومحمد الشقنقيري، ومنير مكرم.

وأدت أطر المستشفى، حيث توفيت الجداوي، صلاة الجنازة على الراحلة، في ساحة المؤسسة الاستشفائية، قبل التوجه بجثمانها إلى المقبرة.

وأصدرت وزارة الثقافة المصرية بيانا، اليوم، وصفت فيه الفنانة الراحلة بأنها “إحدى نجمات الزمن الجميل، ونموذج للفن الجاد”، مضيفة أنها “نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار، التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد”.

ورحلت الجداوي عن الحياة، صباح اليوم، عن عمر ناهز 82 سنة، وذلك بعد 43 يوما قضتها في العزل في المستشفى في مدينة الإسماعلية دخلته نتيجة تأكد إصابتها بفيروس كورونا.