إصابة عارضة أزياء تواجدت في حفل في شفاعمرو بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت عارضة الأزياء، سالي قادري، عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام"، أنها مُصابة بفيروس كورونا المستجد، علمًا بأنها تواجدت في حفلٍ مُخصص للأطفال في مدينة شفاعمرو، قبل إجرائها فحصَ الفيروس بيوم واحد.

وتواجدت قادري، يوم الأربعاء الماضي في متجر "لعبة ونصف" في شفاعمرو، حيث أُقيم حفل "عمو صابر"، والذي حضره عشرات الأهالي، ليتبين أنها حاملة للفيروس بعد إجرائها فحصا بخصوص ذلك، يوم الخميس، أي بعد تواجدها بيوم في الحفل، وهو ما أثار قلق العديد من الأهالي.

وقال مالك المحل، فادي جمال، في حديث لـ"عرب 48": "نحن من طرفنا قمنا بإبلاغ وزارة الصحة، وحتى الآن لم تصدر لنا تعليمات من وزارة الصحة لكيفية التصرف بعد إصابة العارضة بالفيروس".

وأضاف جمال: "من جانبنا لدينا سجل دخول للحضور يوم الاحتفال ويمكننا إيصال رسائل في ما لو طلبت منا وزارة الصحة ذلك".

وقالت قادري لـ"عرب 48": "أنا جيدة جدا، (تقصد صحّتها) هناك تعب جسدي بسيط، إلا أنني بخير، كما أن درجة حرارتي عادية، ولا أشعر بضيقٍ في التنفس"، مُشيرة إلأى أن "عوارض بسيطة"، لم تحددها، ظهرت عليها قبل يومين.

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من جانبها، قالت ناطقةٌ باسم وزارة الصحة: "إذا تواجد شخص بشكل مؤكد قرب مريض (مصاب بكورونا) عليه الدخول للحجر الصحي، والتوجه لصندوق المرضى لإجراء فحص لكورونا. بصورة عامة يكمن استشارة مركز الطوارئ في صناديق المرضى، وفي حال تلقى أي شخص رسالة نصية للدخول للحجر الصحي، وفي حال شعور أي شخص بأعراض كالسعال، وصعوبة التنفس وارتفاع درجة الحرارة، عليه إبلاغ مركز الطوارئ في صندوق المرضى".

وبلغ مجمل عدد المصابين العرب بفيروس كورونا، دون احتساب الإصابات في المدن المختلطة، 2463 مع تسجيل 140 إصابة جديدة خلال نهاية الأسبوع. فيما بلغ مجمل الإصابات خلال الأسبوع الماضي نحو 490 إصابة، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الأحد.

وارتفع عدد الحالات النشطة إلى 1234، مقابل انخفاض نسبة المتعافين إلى 49.5% فقط.

يشار إلى أن عدد الفحوصات في المجتمع العربي بلغ 110482 فحصا بزيادة 12962 خلال الأسبوع الماضي، لتشكل نسبة الفحوصات نحو 10.7% من مجمل عدد الفحوصات في إسرائيل الذي بلغ 1024298.