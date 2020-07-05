تفجيرات نطنز: إبطاء عملية إنتاج أجهزة الطرد المركزي في إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسببت التفجير الذي وقع يوم الخميس الماضي، في مفاعل نطنز النووي الإيراني، بإبطاء عملية إنتاج أجهزة الطرد المركزية في إيران، وفق ما أفاد مسؤولون في يئة الطاقة الذرية الإيرانية، مشددين على أن الحادث تسبب في خسائر مادية ليست بسيطة ولا خسائر في الأرواح.
وقال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأحد، إن الحريق الذي اندلع في محطة نطنز النووية، يوم الخميس الماضي، أحدث أضرارا جسيمة بالمنشأة.
وقال المتحدث إن الحريق قد يؤدي إلى إبطاء تطوير وإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة على المدى المتوسط، مضيفا أن طهران ستشيد مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدما بدلا من المبنى المتضرر في نطنز.
في المقابل، نقلت وكالة "الجمهورية الإسلامية للأنباء" (إرنا) عن رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحه، قوله: "سيناريوهات مختلفة لحادث نطنز يجري التحقق منها وسنعلن عن النتائج فوز جهوزها".
وأضاف أن "الفرق الأمنية والاستخبارية المتخصصة، تقوم بالتحقيق في طل جوانب الحادث".
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