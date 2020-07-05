كورونا عالميًا: لم يتجدد إنما يواصل انتشاره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم يتوقف فيروس كورونا عن الانتشار حول العالم، وكذلك لم يتسارع إلا أن عددَ الفحوصات التي يتم إجراؤها يتفاوت من فترة إلى أخرى وكذلك من دولة إلى أخرى، وشهدت الدول التي أجرت فحوصات كورونا بشكل قليل نسبيًا تراجع بتسجيل عدد الإصابات والعكس صحيح.

أودى فيروس كورونا بما لا يقل عن 530,865 شخصًا في العالم وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة حتى ظهر اليوم الأحد. وسُجّلت أكثر من 11 مليون إصابة في 196 بلدًا ومنطقة تعافى منهم 5,895,500 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررًا من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 129,676 وفاة تليها البرازيل مع 64265 وفاة وبريطانيا مع 44198 وفاة وإيطاليا مع 34854 وفاة ثم المكسيك مع 30366 وفاة وفرنسا مع 29893 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد تسجيل عدد قياسي للوفيات بفيروس كورونا المستجد، هو الثاني خلال سبعة أيام، فيما يستمر الوباء بالتفشي وفق الإحصاءات الرسمية.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن 163 شخص توفوا، وتتجاوز هذه الحصيلة العدد القياسي السابق الذي سجل الاثنين وبلغ 162 وفاة. ومع أكثر من 11400 وفاة، تعد إيران الدولة الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط.

إيران (أ ب)

وسجلت الهند الأحد رقما قياسيا جديدا بحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، يكاد يناهز عدد الإصابات في روسيا. وسجّلت وزارة الصحة أقل بقليل من 25 ألف إصابة و 613 وفاة خلال 24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ رصد الحالة الأولى أواخر كانون الثاني/ يناير.

ويأتي الارتفاع الأخير مع بدء نيودلهي بعلاج المرضى في مركز ديني تم تحويله منشأة عزل واسعة ومستشفى يضم عشرة آلاف سرير، صنع العديد منها من الورق المقوّى.

Advertisements

وأعلن المغرب الأحد 698 إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية منذ مطلع آذار/مارس، بعد ظهور بؤرة جديدة في مصنع لتعليب الأسماك في مدينة آسفي (جنوب)، التي أخضعت للحجر الصحي مع سكانها الـ300 ألف.

الهند (أ ب)

ويرفع عدد الحالات الجديدة الحصيلة الإجمالية إلى 14,132 إصابة مسجلة رسميا منذ إعلان أول إصابة في المغرب أوائل آذار/مارس، بينها 234 وفاة مع تعافي 9410 مصابين، وفق وزارة الصحة.

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسميًا (من دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83553 إصابة (8 إصابات جديدة بين السبت والأحد) تعافى منها 78516 شخصًا.

وأحصت أوروبا يوم الأحد، 199,252 وفاة من أصل 2,721,295 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 138,396 (2,945,234 إصابة).

طفلة في نيوجيرسي (أ ب)

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجّلت 126,648وفاة (2,869,221 إصابة)، وآسيا 37862 وفاة (1,472,093 إصابة) والشرق الأوسط 17480 وفاة (813,851 إصابة) وأفريقيا 11094 وفاة (464,804 إصابات) وأوقيانيا 133 وفاة (9972 إصابة).

وأعدّت هذه الحصيلة استنادًا إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.