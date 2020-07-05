راموس يقود ريال مدريد لتخطي بيلباو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى ريال مدريد عقبة نظيره أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة 34 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح ريال مدريد، اللاعب سيرجيو راموس.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 77 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

بدأ ريال مدريد الضغط مُبكرًا، وأهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الأول برعونة شديدة، حيث حصل أسينسيو على ركلة حرة تصدى لها حارس بيلباو سيمون، لتتهادى أمام كارفاخال الذي مرر للمهاجم الفرنسي فأهدرها الأخير في الدقيقة 4.

وتألق كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لأول محاولة من أتلتيك بيلباو، بكرة رأسية قوية من اللاعب راؤول جارسيا في الدقيقة 16.

وأهدر رودريغو فرصة تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 22، حيث تلقى كرة عرضية من أسينسيو، وسدد رأسية قوية مرت أعلى مرمى سيمون حارس بيلباو.

وأرسل ويليامز مهاجم بيلباو تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 23، مرت أعلى مرمى الحارس كورتوا.

وانطلق ويليامز على الطرف الأيمن لريال مدريد، محاولا التوغل للتسجيل، لولا تألق المدافع ميليتاو الذي حرمه من فرصة خطرة في الدقيقة 41.

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واستمر إهدار الفرص من لاعبي ريال مدريد، حيث تلقى بنزيمة كرة عرضية، قابلها برأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لحارس بيلباو سيمون في الدقيقة 46.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، هدد لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد مرمى بيلباو، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 46، وصلت بين يدي حارس بيلباو سيمون.

وسدد راموس كرة رأسية في الدقيقة 62، مستغلا عرضية من ركلة ركنية، لكن الكرة مرت أعلى مرمى سيمون حارس مرمى بيلباو.

وسقط البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد في منطقة الجزاء، وقرر حكم المباراة اللجوء لتقنية الفيديو، واحتسب ركلة جزاء، بسبب وجود تدخل عنيف من داني غارسيا لاعب بيلباو في الدقيقة 70.

وانبرى لتنفيذ ركلة الجزاء، سيرجيو راموس مدافع وقائد الميرنغي، الذي سدد على يمين الحارس سيمون بهدوء أعصاب ومنح التقدم لريال مدريد في الدقيقة 73.

وقرر زيدان تنشيط الخط الهجومي فدفع بفينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيز بدلا من أسينسيو ورودريغو، ولاحقًا أشرك توني كروس بدلا من فالفيردي.

وأهدر كريم بنزيمة انفرادًا صريحًا بحارس أتلتيك بيلباو سيمون في الدقيقة 88، والذي تصدى لتسديدته، ليحرمه من إضافة الهدف الثاني للملكي، قبل أن يسحبه زيدان ويُشرك الشاب لوكا يوفيتش بدلا منه.