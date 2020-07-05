مدفعية الاحتلال تقصف مواقع شمالي قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت ثلاثة صواريخ من قطاع غزة المحاصر باتجاه المستوطنات الإسرائيلي المحيطة، بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد.

وذكرت مصادر صحافية أن مدفعية الاحتلال قصفت مواقع شمالي قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعلان الاحتلال "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخيتة" من القطاع المحاصر.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب صدر عنه "رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع ⁧ غزة⁩ باتجاه ⁧ إسرائيل"، وذلك في أعقاب "تفعيل الصافرات في منطقة ⁧غلاف غزة⁩".

وفي بيان لاحق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيحاي أدرعي، إنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم اعتراضها من قبل ‘القبة الحديدية‘".

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وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى سقوط قذيفتين في منطقة مفتوحة قرب المجلس الاستيطاني "شعار هنيغف" الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر.

وحذّرت حركة حماس في نهاية حزيران/ يونيو الماضي من أنّ خطة الحكومة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ترقى "لإعلان حرب".

وفي اليوم التالي أطلق صاروخان من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، ما دفع إسرائيل لشنّ هجوم على مواقع تابعة لحماس في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي الأول من تموز/ يوليو، أطلقت حركة حماس صواريخ في اتجاه البحر في تحذير لإسرائيل بعدم المضي قدما في خطة الضم، على ما أفادت مصادر في حماس.