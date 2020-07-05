إصابة فلسطينيَين برصاص مستوطنين شمالي الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب فلسطينيَين اثنين بالرصاص الحي، اليوم الأحد، خلال هجوم لمستوطنين على أراض مهددة بالمصادرة قرب بلدة بِديا بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إصابتين وصلتا إلى مستشفى سلفيت الحكومي، إحداهما في الحوض، والأخرى بالرقبة، ووُصفت حالتهما بالمتوسطة.

من جانبه، أشار إياد عابد، من لجنة "الطوارئ" في بلدية بِديا، إلى أن المستوطنين هاجموا عددا من الأهالي الذين كانوا متواجدين في منطقة "خِلّة حسان" قرب بِديا.

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وقال عابد إن "الأهالي تفاجؤوا بهجوم المستوطنين عليهم وإطلاق النار باتجاههم، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص الحي".

وذكر أن منطقة "خِلّة حسان" شهدت الجمعة الماضية، اعتصاما لأهالي البلدة، وإقامة الصلاة فيها، لحمايتها من المصادرة.

في المقابل، ادعت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، إصابة أربعة مستوطنين خلال المواجهات التي اندلعت دفاعا عن خلة حسان وهي أراض مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.