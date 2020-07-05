كورونا في الضفة: 3 وفيات و472 إصابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، تسجيل 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة اليوم إلى ثلاث وفيات و472 إصابة.

ووصلت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام ال1967 إلى 20 حالة، بينما بلغت حصيلة الإصابات 4722 حالة. وأوضحت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 4037، فيما بلغت حالات التعافي 665.

وتوفيت امرأة سبعينية من مخيم الفوار في محافظة الخليل، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم الأحد.

وأوضحت كيلة أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض مزمنة. وارتفعت حصيلة وفيات اليوم إلى ثلاث حالات.

وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم، تسجيل وفاة مواطنين اثنين، أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة الخليل، وإصابة 208 آخرين في مختلف المحافظات.

Advertisements

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقتل سباق اليوم، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وفي محافظة الخليل "خرج فيروس كورونا عن السيطرة"، وفق كيلة، وأوفدت الحكومة الفلسطينية، اليوم، وفدا وزاريا إلى المحافظة لبحث الأزمة.

ويضم الوفد الحكومي كل من وزيرة الصحة ووزير الاقتصاد خالد العسيلي، والحكم المحلي مجدي الصالح، والعدل محمد الشلالدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الوفد الوزاري عقد سلسلة اجتماعات في محافظة الخليل، لمتابعة الوضع الصحي فيها وتقديم تقرير شامل لمجلس الوزراء، يوم غد الإثنين.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد أوضح أن مجلس الوزراء سيبحث توصيات اللجنة الوزارية، وسيدرس كافة المقترحات لرفع قدرة القطاع الصحي في المحافظة لتمكينه من السيطرة على الوباء.

وتوقعت كيلة تمديد قرار إغلاق المحافظات الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية، لمدة 5 أيام، نتيجة تطورات الحالة الوبائية.