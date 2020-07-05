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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات أثبتت للعالم أنها سند للمحتاجين ورمز للعطاء الإنساني والان مع التفاصيل
الأحد 5 يوليه 2020
كل أزمة يمرّ بها العالم كان للإمارات فيها بصمة عطاء، فقد أثبتت أزمة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) للعالم أجمع أن الإمارات دولة رائدة عالمية في الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية الحرجة رغم عوائق إغلاق الحدود.
وقالت صحيفة البيان: استشعاراً لدورها الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة والمحتاجة في شتى أنحاء العالم.
لقد كشف وباء (كوفيد 19) عن مدى الترابط الإنساني، فقد أثبتت الإمارات للعالم أنها سند للمحتاجين ورمز للعطاء الإنساني وصاحبة رسالة سامية تحمل قيماً ومبادئ نبيلة تنادي بها قيادتنا الرشيدة، وتعمل من أجلها في خدمة الإنسان.
وغني عن القول، إن المساعدات التي قدمتها الإمارات لدول العالم لا تعكس فقط ثقافة وسلوكاً وأخلاقاً، بل تجسّد أيضاً الإنسانية والمفهوم المعروف باسم المصير المشترك للإنسانية، وبهذا ضربت الدولة أروع الأمثلة في مساعدة الآخرين؛ القريب منهم والبعيد، ولهفة المستنجد ومساعدة المستغيث، حتى يتجاوز محنته، واتخذت من المجال الإنساني واحداً من أهدافها الدائمة لخدمة البشرية.
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