الكويت تحتجز المئات بتهمة الاتجار فـي الإقامات

الكويت ـ د.ب.أ: قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إن عدد مخالفي الإقامة الذين استفادوا من مهلة تعديل الأوضاع والسفر بلغ 26090 شخصا، مضيفا في ظل هذه الظروف ورغم إغلاق مطارات جميع الدول، غادر الجميع من كانوا في مراكز الإيواء باستثناء 200 شخص لا يزالون متبقين. وأوضح الصالح مساء امس الاول خلال مداخلة في برنامج «ماذا بعد» على تليفزيون الكويت أن هناك 282 قضية تضم 417 شركة يتم التحقيق معهم في تجارة الاقامات وتم حجز 526 شخصا بينهم 49 مواطنا، وإدارة التحقيق والنيابة العامة تحقق مع هؤلاء. وقال «لدينا مشروع بقانون حكومي جاهز الآن لتطوير شامل لقانون الاقامة لا يركز على تغليظ العقوبات بل يطور العملية بالاستفادة من تجارب دول المنطقة في هذا المجال، والقانون يشجع كل من يساهم ويطور البلد. وأضاف «خلال أسبوعين بحد أقصى سيكون هذا القانون قد وصل لمجلس الأمة، وإن شاء الله يساعدنا الإخوة في السلطة التشريعية على اجتثاث هذا المرض الخبيث».

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