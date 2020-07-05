الإمارات: هيكل حكومي جديد يتضمن وزيرين للصناعة والاقتصاد

أبوظبي ـ وكالات: أعلنت الإمارات إعادة هيكلة الحكومة وعينت عبدالله المري وزيرا للاقتصاد وسلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشملت التعديلات دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي، وزير الطاقة الحالي، وزيرا لها وكذلك إلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.

وأعلن الهيكل الجديد للحكومة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر. وأعلن الشيخ محمد بن راشد إلغاء 50 في المئة من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج حوالي 50 في المئة من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.

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