الإعلام الإسرائيلي: قرار أميركي بشأن الضم فـي غضون 45 يوما

تل أبيب ـ د.ب.أ: أفادت صحيفة إسرائيلية أمس بأن الولايات المتحدة ستصدر قرارها بشأن ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراض من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن في غضون 45 يوما. ووفقا لصحيفة «يسرائيل هيوم» فقد أكد مسؤولون بارزون في البيت الأبيض لرئيس المنظمة الصهيونية الأميركية مورتون كلاين أن «المدى الأميركي للبت في مسألة الضم يتراوح بين شهر و45 يوما». وقال المسؤولون لكلاين إن «احتمالات الموافقة على مبادرة السيادة تزيد عن 50%».

وتوقف بحث مسؤولي الإدارة الأميركية لقضية الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية خلال اليومين الماضيين بسبب احتفالات يوم الاستقلال الأميركي. ومن المتوقع استئناف المداولات الداخلية في البيت الأبيض والمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من المسؤولين في دولة الاحتلال والولايات المتحدة أكدوا على وجود صعوبات في تنفيذ خطة السيادة، لكنهم أكدوا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

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