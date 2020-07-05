مصرف الرشيد يباشر بصرف رواتب المتقاعدين

أعلن مصرف الرشيد، الاحد، المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز . وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" تمت المباشرة برفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تموز". وأضاف البيان أنه "بإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من منافذ الدفع الالكتروني وفروع المصرف".

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