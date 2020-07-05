الاسيوي يصدر جملة قرارات بشأن استئناف دوري الابطال

2020-07-05 | 20:15
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استئناف دوري ابطال آسيا بنظام التجمع في دولة واحدة.
وسيكون التجمع في دولة واحدة من دور المجموعات حتى نصف النهائي في الفترة من 14 سبتمبر المقبل وحتى 3 تشرين الأول.
وفتح الاتحاد الآسيوي، باب الترشيحات للدول الراغبة في استضافة البطولة من غرب آسيا خلال الأسبوع المقبل.
وقرر الاسيوي ترك حرية تحديد موعدي مباراتي ربع ونصف النهائي للدولة المستضيفة.
وفتح الاتحاد الآسيوي، باب الترشيحات للدول الراغبة في استضافة البطولة من غرب آسيا خلال الأسبوع المقبل.
وقرر الاسيوي ترك حرية تحديد موعدي مباراتي ربع ونصف النهائي للدولة المستضيفة.
وستقام المباراة النهائية فقط ستقام في ملعب الفريق الصاعد من غرب آسيا نظراً للعب نهائي النسخة الماضية في شرق القارة.
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