جرحى بإطلاق نار على ملهى ليلي في كارولينا الجنوبية

وأفاد جيمي بولت، نائب مأمور مقاطعة غرينفيل، بأنه لاحظ "اضطرابا" في ملهى "لافيش لاونج" قبل الساعة الثانية صباحا مباشرة، وطلب دعما بسبب "إطلاق نار من داخل المبنى".

وتم نقل الضحايا داخل الصالة إلى المستشفى، ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص محتجزا جراء إطلاق النار أم لا.

