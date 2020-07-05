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جرحى بإطلاق نار على ملهى ليلي في كارولينا الجنوبية

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قال مسؤول شرطة في الولايات المتحدة، إن إطلاق نار على ملهى ليلي في كارولينا الجنوبية، أسفر عن إصابة 12 شخصا في وقت مبكر الأحد.
وأفاد جيمي بولت، نائب مأمور مقاطعة غرينفيل، بأنه لاحظ "اضطرابا" في ملهى "لافيش لاونج" قبل الساعة الثانية صباحا مباشرة، وطلب دعما بسبب "إطلاق نار من داخل المبنى".

وتم نقل الضحايا داخل الصالة إلى المستشفى، ومن غير الواضح ما إذا كان أي شخص محتجزا جراء إطلاق النار أم لا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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